Yangın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil dönüşü Çayırova'daki evlerine gitmek için yola koyulan 4 kişilik aile, Dilovası'nda talihsizlik yaşadı. Serdar P. idaresindeki 34 BL 0769 plakalı otomobilde seyir halindeyken elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracını park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çayırova, Kocaeli, Tatil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tatil dönüşü evlerine giden ailenin otomobilinde yangın çıktı - Son Dakika

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