Son Dakika Haberleri: Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler
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Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler

1 saat önce

Türkiye'nin önemli tur operatörlerinden Tura Turizm'in Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda hala karar verememiş tatilciler için yurt dışı turlarını önerdi.

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Türkiye'nin önemli tur operatörlerinden Tura Turizm'in Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda hala karar verememiş tatilciler için yurt dışı turlarını önerdi. 
Türkiye'nin önemli tur operatörlerinden Tura Turizm'in Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda hala karar verememiş tatilciler için yurt dışı turlarını önerdi. Şirket, "Bayram gelmeden şekerler bizden" sloganı ile başlatıkları kampanya ile Dubrovnik'ten Zanzibar'a, Maldivler'den Sicilya'ya kadar birçok noktada tatil yapmanın mümkün olduğunu bildirdi. Ayrıca; 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek deniz tatili konseptli turlar için de turaturizm.com.tr adresinden rezervasyon yaptırmanın mümkün olduğunu açıkladı. 
Tura Turizm, kararsız kalmış tatilcilere şu rotaları önerdi:  
MONACO'DA LÜKS BİR DENEYİM 
Monaco, lüks mağazalar, her adımda görülen son model arabalar ve bitmeyen gece hayatıyla her ne kadar meşhur olsa da tarihi saraylarıyla da dikkat çeken bir ülkedir. 
FİLM SETİ GİBİ MONTE CARLO 
Özellikle Monte Carlo'da gezerken kendinizi film setinde gibi hissetmem mümkün. 
SİCİLYA'DA MAVİNİN HER TONU MEVCUT 
Mavinin her tonuyla kendine davet eden deniz, irili ufaklı adaları, üzerinde yaşamış medeniyetlerden kalan tarihi eserleri ve damakta muhteşem tat bırakan lezzetleri ile Sicilya kesinlikle görülmesi gereken lokasyonlar arasında yer alıyor. 
PHUKET, BEMBEYAZ KUMSALLARDAN GECE HAYATINA UZANAN KEYİFLİ BİR TATİL 
Büyüleyici doğası, beyaz kumsalları, turkuaz denizi ve en az bu güzellikleri kadar ünlü gece hayatıyla bir masalı yaşatan Phuket, güzel tapınakları, leziz yemekleri, geniş alışveriş imkanı ve zengin kültürü ile dikkat çekiyor. 
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:26 Kaynak: İHA
Türkiye, Ramazan Bayramı, Güncel
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