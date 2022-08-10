Edinilen bilgiye göre, olay şehir merkezinde bulunan bir at çiftliğinde yaşandı. 34 yaşındaki Rümeysa Konuksever bindiği atı sırtından düşerek yaralandı. Düşünce kafasını çarparak ağır yaralanan kadın, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen Konuksever'in Hollanda'da ikamet ettiği ve tatil için memleketi Sivas'a geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hollanda, Tatil, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Attan düşen genç kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.