Tatil için İngiltere'den Gaziantep'e geldi, kocası kızını kaçırdı

Tatil için Gaziantep'e gelen Bangladeşli kadın hayatının şokunu yaşadı

Kocası ve kızıyla tatile geldi, kocasının kızını kaçırmasıyla hayatı zindan oldu

İngiltere'den Gaziantep'e geldi, kocası kızını kaçırdı

GAZİANTEP - İngiltere'den kocası ve kızıyla birlikte Gaziantep'e tatile gelen Bangladeşli Syeda Gulshana Begüm (30), otelden çıkış işlemi yapacakları esnada kocasının kızını kaçırmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Bangladeşli kadının kocasının kızını kaçırma anları ise güvenlik kameralarına yansırken, gözü yaşlı bir halde kızının bulunmasını isteyen acılı anne Türk yetkililerden yardım istedi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. İddiaya göre, Syeda Gulshana Begüm (30), kocası P. Ş. H. ve kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain ile tatil için İngiltere'den Türkiye geldi. Aynı zamanda İngiltere vatandaşı da olan Bangladeşli aile, Türkiye turları çerçevesinde 16 Haziran'da Gaziantep'e gelerek bir otele yerleşti.

Kızını alarak ortadan kayboldu, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Aile otelde iki gün kaldıktan sonra 18 Haziran günü resepsiyonda çıkış işlemlerini yapan P.Ş.H., bu esnada karısı Syeda Gulshana Begüm'ü tekrar odaya gönderdi. Karısı tekrar odaya çıktıktan sonra çıkış işlemlerini tamamlayan P.Ş.H, kızını da yanına alarak ortadan kayboldu. P.Ş.H. isimli şahsın Syeda Gulshana Begüm'ü bırakarak kızıyla birlikte kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şok olay sonrası ne yapacağını şaşıran ve kızını Gaziantep'te bulacağı ümidiyle çaresizce bekleyen anne, ne ülkesine ne İngiltere'ye ne de başka bir yere gidebiliyor.

"Eşim benden izinsiz kızımı alarak kaçtı"

Olay sonrası hayatının şokunu yaşayan Syeda Gulshana Begüm, eşinin kızını kaçırdığını iddia ederek çaresizce beklediğini ve yetkililerden yardım istediğini söyledi. Olay anlarını anlatan Syeda Gulshana Begüm, "Haziran ayının 7'sinde İngiltere'den tatil için Türkiye'ye geldik. Ayın 16'sında da Gaziantep'teki otele yerleştik. Ayın 18'inde buradaki otelden çıkış yapacakken eşim beni tekrar odaya gönderdi. Ben de tekrar odaya çıktım. Sonrasında da eşim beni beklemeden kızımı da kaçırarak gitti. Eşim benden izinsiz kızımı alarak kaçtı" dedi.

"Türk yetkililerden destek bekliyorum"

Eşinin kızını önce Gaziantep'in İslahiye ilçesine oradan da Hatay'a kaçırdığını iddia eden acılı anne Syeda Gulshana Begüm, "Valizlerle otelden çıktıktan sonra taksiye binmişler, sonrasında İslahiye ilçesine oradan da duyduğumuza göre Hatay'a gitmişler. Şuanda nerede olduklarını bilmiyoruz. Kızımın bulunmasını istiyorum. Şuana kadar kimse bize destek olmadı. Türk yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kızımın durumundan endişe ediyorum, babası onu Suriye'ye kaçırmış olabilir"

Kocasının kızını kaçırması sonrası zor günler geçiren ve göz yaşı döken Syeda Gulshana Begüm, "Kızım daha üç yaşında. Kızımın durumundan endişe ediyoruz. Kızımın bulunmasını istiyorum. Ne halde olduğunu bile bilmiyorum. Babası onu Suriye'ye kaçırmış olabilir. Belki de kızımı hiç bir zaman göremeyeceğim. Ben aynı otelde kızımın bulunmasını bekliyorum. Türk insanlarından, medyadan ve polis ekiplerinden destek bekliyoruz" diye konuştu.