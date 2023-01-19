Tatil için Karasu'ya gelen iki gündür haber alınamayan şahsın son görüntüleri kameralara yansıdı

41 yaşındaki adam denizde, karada her yerde aranıyor

Yürüyüş yapacağım diyerek evden ayrıldı

SAKARYA - Tatil için 12 Ocak tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen 41 yaşındaki Özkan Yılmaz kayıplara karıştı. İki gün önce komşusu ile görüştükten sonra yürüyüş yapacağım diyerek evden ayrılan Yılmaz'ı ekipler her yerde arıyor.

Edinilen bilgiye göre, özel şoför olarak çalışan 41 yaşındaki Özkan Yılmaz 12 Ocak tarihinde tatil için Karasu ilçesine geldi. Yılmaz, 17 Ocak tarihinde komşusu ile görüştükten sonra yürüyüş yapacağım diyerek Yalı Mahallesi'nde bulunan evinden ayrıldı. Özkan Yılmaz'dan bu tarihten beri bir daha haber alınamadı. Yılmaz'ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine ekipler ilçe genelinde arama çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Özel Timi adı verilen su altı ve su üstü arama kurtarma dalgıç timi ile Karasu Kolluk Destek Tim Komutanlığı da denizde ve karada arama faaliyetlerini sürdürüyor. Herhangi bir hastalığı ve borcu olmadığı öğrenilen Özkan Yılmaz'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi istenildi. Öte yandan, kayıplara karışan Yılmaz'ın evden çıktığı esnada son görüntüsü de güvenlik kamerasına yansıdı.