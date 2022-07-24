Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tatil için Karasu'ya gelen yaşlı adam evde ölü bulundu - Son Dakika

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