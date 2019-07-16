Son Dakika Haberleri: Tatil için Pamukkale'ye gelen Malezyalı turist sokakta kalp krizi geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tatil için Pamukkale'ye gelen Malezyalı turist sokakta kalp krizi geçirdi

1 saat önce

Malezya'dan tatil için Denizli Pamukkale'ye gelen 63 yaşındaki turist kaldığı otele dönmek için dolmuş beklediği sırada sokakta fenalaşarak yere düşüp yaralandı.

Tatil için Pamukkale'ye gelen Malezyalı turist sokakta kalp krizi geçirdi, System.String[]
Malezya'dan tatil için Denizli Pamukkale'ye gelen 63 yaşındaki turist kaldığı otele dönmek için dolmuş beklediği sırada sokakta fenalaşarak yere düşüp yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan turistin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Birkaç gün önce tatil için Malezya'dan Pamukkale ilçesindeki Karahayit'e gelen 63 yaşındaki Abrahim Bin İsmail isimli turist alışveriş için kent merkezine geldi. İhtiyaçlarını karşılayan İsmail kaldığı otele dönmek için durakta dolmuş beklemeye başladı. Bu sırada fenalaşan İsmail bir anda yere yığıldı. Düşerken suratını kaldırıma çarpan İsmail'in yüzü kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ambulans ile İsmail'i Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İsmail'e anjiyo yapıldı. Turistin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
Kalp Krizi, Pamukkale, Malezya, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çobanın fark ettiği kanala düşen otomobilden iki ceset çıkarıldı Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada 10 liraya aldıkları uyuşturucu ölüme götürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:57:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatil için Pamukkale'ye gelen Malezyalı turist sokakta kalp krizi geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]