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Tatil için yola çıkan motosikletli genç, korkunç kazada can verdi - Son Dakika

Tatil için yola çıkan motosikletli genç, korkunç kazada can verdi

10.07.2021 10:22

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan kazada arkadaşıyla tatile giden bir genç, kontrolden çıkan motosikletinin devrilerek duvara çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde Bursa- Ankara kara yolu üzeri kırsal Güneykestane mahallesi mevkiinde Bekir Yorulmaz (32) beraberindeki arkadaşı Muratcan H. (26) ile ayrı motosikletlerle tatil için İstanbul'dan Antalya'ya yola çıktı.

VİRAJI DÖNEMEDİ

Bekir Yorulmaz yönetimindeki motosiklet, İnegöl'ün Güneykestane mahallesi mevkiinde virajda kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklenerek istinat duvarına çarptı. Kazayı fark eden motosikletin sürücüsü Muratcan H. da heyecanla motosikletini devirdi. Kaza sonucu 2 motosikletin sürücüsü de yaralandı.

Tatil hayaliyle yola çıkan motosikletli genç, feci kazada can verdi

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Bekir Yorulmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat H. ise tedavinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tatil için yola çıkan motosikletli genç, korkunç kazada can verdi

Antalya, Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatil için yola çıkan motosikletli genç, korkunç kazada can verdi - Son Dakika


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