Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil - Son Dakika

Türkiye, yeniden şiddetli bir kar yağışının etkisine girmeye hazırlanırken, Gümüşhane, Bayburt, Burdur, Karaman, Kars, Tekirdağ birçok ilde okullar tatil edildi. Balıkesir'de ise öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ KIRMAYALIM O ZAMAN"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da bu fotoğrafla birlikte "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla kar tatilini duyurdu.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara, Susurluk, Altıeylül, Dursunbey, Karesi, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.