Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil - Son Dakika
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Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil

11.03.2022 00:23

Yoğun kar yağışı sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. Balıkesir'de öğrenciler ise kara "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Bu duruma sesiz kalmayan Vali Hasan Şıldak ise"Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla yarın okulların tatil edildiğini açıkladı.

Türkiye, yeniden şiddetli bir kar yağışının etkisine girmeye hazırlanırken, Gümüşhane, Bayburt, Burdur, Karaman, Kars, Tekirdağ birçok ilde okullar tatil edildi. Balıkesir'de ise öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Balıkesir'de öğrenciler karlı zemine 'Tatil istiyoruz' diye yazdı; Vali de tatil kararını açıkladı

"ÖĞRENCİLERİMİZİ KIRMAYALIM O ZAMAN"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da bu fotoğrafla birlikte "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla kar tatilini duyurdu.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara, Susurluk, Altıeylül, Dursunbey, Karesi, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Balıkesir'de öğrenciler karlı zemine 'Tatil istiyoruz' diye yazdı; Vali de tatil kararını açıkladı
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Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili

Hasan Şıldak, Balıkesir, okullar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil - Son Dakika
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