Tatil kararının ardından, öğrenciler memleketlerine dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatil kararının ardından, öğrenciler memleketlerine dönüyor - Son Dakika

Tatil kararının ardından, öğrenciler memleketlerine dönüyor

7 saat önce

Tatil kararının ardından, öğrenciler memleketlerine dönüyorKORONAVİRÜS tehdidine karşı okulların tatil edilmesi kararından sonra, öğrenciler 16 Mart'ı beklemeden evlerine gitmeye başladı.

Tatil kararının ardından, öğrenciler memleketlerine dönüyor

KORONAVİRÜS tehdidine karşı okulların tatil edilmesi kararından sonra, öğrenciler 16 Mart'ı beklemeden evlerine gitmeye başladı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen birçok üniversite ve lise öğrencisi, memleketlerine döndü. Öğrenciler, alınan önlemlerden mutlu olduklarını dile getirdi.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan ve 5 saat süren koronavirüs toplantısının ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile üniversitelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. İlköğretim, ortaöğretim ve liselerde 16 Mart'ta başlayacak olan tatil, 1 hafta sürecek. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim alacak. Üniversitelerde de, 16 Mart'tan başlayacak şekilde, 3 hafta eğitim öğretime ara verilecek.

Birçok öğrenci ise, 16 Mart'ta başlayacak olan tatili beklemeden, hafta sonunu da değerlendirmek için bugün yola çıktı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen birçok lise ve üniversite öğrencisi, memleketlerine gitmek üzere otobüslere bindi.

'SAĞLIK EN ÖNEMLİ ŞEY'

Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünde okuyan 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Ahsen Tütüncü, gençlerin risk grubunda olmadığını, virüsün gençler için çok da tehlike arz etmediğini düşündüklerini belirterek, "Bize bulaşacağını düşünmüyoruz ama yine de tatil olması iyi oldu, önlem almak her zaman iyidir. Hafta sonuyla tatili birleştirmek için bugünden yola çıktım. Üniversiteler uluslararası kurumlar, başka ülkelerden gelenler virüsü getirmiş olabilir, önlemler iyi oldu" dedi.

Katip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Fatma Altın ise, "Bence iyi bir karar oldu. Bu durum bunu gerektiriyordu. Ülkede bir panik durumu var. Üniversiteler kalabalık kurumlar ve her yerden gelen var. Genel olarak salgın oluşmaması için iyi bir karar. Arkadaşlarım da şu anda evlerine gidiyorlar. Eve gidince kendimi güvende hissedeceğim. Evet, belki eğitimde aksama olacak ama yapacak bir şey yok, sağlık her zaman en önemli şey. Bizim şu anda bitirme projelerimiz yoğunluktaydı, sınavlarımız da ileri tarihe atılacak" dedi.

Diğer öğrenciler de, alınan kararı desteklediklerini ve kalabalık ortamlardaki etkinliklerin iptal edilmesinin önlem almak açısından yararlı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Tatil kararının ardından, öğrenciler memleketlerine dönüyor

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı

Son Dakika Haberleri
19:13 Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı
19:12 Kayseri'de umreden dönen 19 kişi gözlem altında
19:12 Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
19:12 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti
19:11 Düzceli öğrencilerden İdlib'deki güvenlik güçlerine hediye

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:18:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatil kararının ardından, öğrenciler memleketlerine dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]