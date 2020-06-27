"Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende" tanıtım filmi yayınlandı - Son Dakika

"Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende" tanıtım filmi yayınlandı

ANKARA - Kültür ve turizm Bakanlığı, Türkiye'yi ziyarete gelen bir ailenin havalimanından itibaren yaşayacağı bütün deneyimlerin aktarıldığı 1 dakikalık kısa tanıtım filmini, Türkiye'nin dijital mecralardaki tanıtım platformu olan GoTurkey hesaplarından paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'ye ziyarete gelecek turistlerin havalimanından itibaren yaşayacağı bütün deneyimlerin aktarıldığı 1 dakikalık kısa tanıtım filmini paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tanıtım filmi, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkede yine dijital platformlarda yayınlanmaya başlandı.

Önümüzdeki günlerde kamu spotu olarak televizyon kanallarında da yayınlanacak kısa filmde, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin yanı sıra Aspendos'tan Perge Antik kentine Türkiye'nin eşsiz tarihi mirasının ve doğal güzellikleri de izleyicisine aktarılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başlattığı diplomasi trafiğinin ardından Antalya'da ağırlanan ve Türkiye'de tatili her aşamasıyla yerinde deneyimleme imkanı bulan Büyükelçiler ile uluslararası basından sonra bu kısa tanıtım filmiyle tatilcilerin evlerine, cep telefonlarına ulaşılması hedefleniyor.