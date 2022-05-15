Tatil merkezi Bodrum'da havalar ısındı, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu - Son Dakika
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Tatil merkezi Bodrum'da havalar ısındı, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu

15.05.2022 17:21

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi sebebiyle çok sayıda yerli ve yabancı turist, plajları doldurdu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da güneşi gören yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler denize girerek güneşin ve güzel havanın keyfini çıkardı. Bazıları plajda uzanıp güneşlendi, bazıları ise kentin işlek caddelerinde yürüyüş yaptı. Özellikle başta Kumbahçe olmak üzere, Bitez, Gümbet ve Ortakent mahallerinde yerli ve yabancı turistler denize girdi.

Havalar ısındı, yerli ve yabancı turist plaja akın etti
Havalar ısındı, yerli ve yabancı turist plaja akın etti
Havalar ısındı, yerli ve yabancı turist plaja akın etti
Havalar ısındı, yerli ve yabancı turist plaja akın etti
Havalar ısındı, yerli ve yabancı turist plaja akın etti
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Türkiye, Turizm, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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