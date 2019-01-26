Tatil Müzede Güzel

Tarihi kültürel mirasa ayna tutan, ziyaretçilerini geçmişte anlamlı bir yolculuğa çıkaran Bursa'nın müzeleri, bu yarıyıl tatilinde de sürprizlerle dolu. Tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek için sömestrde müzeleri ziyaret eden öğrencileri birbirinden renkli atölye çalışmaları ve grup aktiviteleri bekliyor. Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Göç Tarihi Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Vakıf Kültürü Müzesi, Merinos Enerji Müzesi ile Karagöz Müzesi'nde8-11 yaş grubu çocuklar için nitelikli zaman geçirecekleri atölye programları hazırlandı.

Tekstil Sanayi Müzesi'nde Salı günleri tablo dokuma ve iplikten kardan adam atölyesi gerçekleştirilirken,Perşembe günleri Bursa'nın Göç Tarihi Müzesi'ndeki etkinliğe katılan öğrenciler taş boyama yapıyor,'yaşadığımız yer atölyesi' ile dünya üzerindeki kıtaların ve ülkelerin yerlerini öğreniyorlar. Sömestr boyunca Cuma günleri Enerji Müzesi'nde de'karalama robotu ve grup oyunları etkinlikleri düzenleniyor. Enerji Müzesi'nde öğrenciler ayrıca mermer tozundan kokulu taş yapıyor, kimyasal tepkimenin nasıl gerçekleştiğine tanık oluyorlar. Salı günleri Karagöz Müzesi'nde gerçekleştirilen 'gölge oyunu tasviri atölyesi' de çocuklarının favori etkinliklerinden…

Çocukların heyecanına ortak oldular

Yarıyıl tatili boyunca Çarşamba günleri de Vakıf Kültürü Müzesi'nde kilden sadaka taşı ve kartondan kuş yuvası atölyesi gerçekleştiriliyor. Bursa'nın vakıf kültürünün yanı sıra manevi hazinelerinin korunduğu ve senaryolaştırıldığı Vakıf Kültürü Müzesi'ndeki atölye çalışmalarına katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık ile Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas çocukların heyecanına ortak oldu. Çocuklar ile birlikte kilden sadaka taşı ve kartondan kuş yuvası yapan Başkanvekili Kocabıyık,atölye çalışmaları ve etkinliklerle Bursa'nın değerlerini uygulamalı bir şekilde çocuklara anlatmayı ve müze kültürünü küçük yaşta aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Etkinliğin sonunda rehberler eşliğinde müzeyi gezen çocuklar, Bursa'da vakıf kültürünün geçmişte nasıl yaşatıldığını öğrenmenin yanı sıra yardımlaşma ve paylaşmanın önemini tecrübe ettiler. Çocukların ufkunu açan ve deneyerek öğrenmelerini sağlayan müzelerdeki atölye çalışmaları yarıyıl tatilinin ikinci haftasında da sürecek. Kontenjanla sınırlı etkinlikler 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Müzelerdeki atölye çalışmalarına çocuklarının katılmasını isteyen veliler, etkinliklere ilişkin www.bursamuze.com web adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler.