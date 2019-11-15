"Tatil öğrenci ve öğretmenleri yenileyecek"

Eğitimci Biriz Kutoğlu, tatilin öğrenci ve öğretmenlere iyi geleceğini ve olumlu sonuç alacaklarını söyledi. Kutoğlu, "Tatil öğrenci ve öğretmenlerin yenilenmesi için bir fırsat. Öğrenciler aileleriyle birlikte sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle dinlenerek tatili geçirsinler" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni uygulamayla ilk ve orta dereceli okullarda tatil sayısı dörde çıktı. Buna göre yaklaşık 18 milyon öğrenci, ilk ara tatile çıktı. Tatil, 24 Kasım'da sona erecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, tatillerin dörde çıkarılmasını olumlu karşıladıklarını söyleyerek, "Öğrenci ve öğretmenin yenilenmesi için çok önemli bir fırsat" diye konuştu.

Türkiye'de ders yılının 36 haftalık bir süreyi kapsadığını belirten Kutoğlu, "Önceden iki yarıyıl vardı. Bu yılı dört çeyreğe böldüler. Uygulamanın çok doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz de 3 yıldır çeyrek dönem uygulamasını hayata geçiriyorduk. Öğrenci ve öğretmenlerimizde olumlu sonuçlar olduğunu gözlemledik" ifadelerini kullandı.

"ESKİ SİSTEMİN KOŞULLARI AĞIRDI"

Yeni getirilen sistemdeki ara tatillerin öğrenci ve öğretmenler açısından fırsat olduğunu aktaran Kutoğlu, "Okullar sonbaharda başlıyor, haziran ayına kadar devam ediyor, ocağın ortaları gibi de ilk dönem sona eriyordu. Bu sistem koşullar açısından oldukça ağırdı. Öğrenciler üzerinde öğrenme heyecanını azaltan, kimilerinde yok eden; öğretmenlerde yorgunluğa yol açan bir takvimdi. İlkbahar koşulları derken yaz aylarından önce havaların ısınması öğrencilerin yine derse olan ilgisini azaltan unsurlar olarak yıllarca hep karşımıza çıktı. İşte dört çeyrek tatil uygulaması bütün bu olumsuz durumları ortadan kaldırıyor. Kısa süreyi içermesi öğrenci ve öğretmenin yenilenmesi için çok önemli bir fırsat. Öğrenci tatilde elbette ki dinlenecek, ailesiyle zaman geçirecek, öğretmen de dinlenecek ama öğretmen aynı zamanda kendini de geliştirecek" dedi.

"SOSYAL AKTİVİTELERE YOĞUNLAŞIN"

Öğrencilere tatil süresince resim yapmayı öneren Kutoğlu, "Hem öğrenci hem öğretmenin dört çeyrek arasında kendini yenilemesi üzerine bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Tatilde öğrencilerimiz güzelce uyusun, fakat sabah uyanır uyanmaz tablet veya telefonlar yerine resim yapmak, küçük öğrenciler için aileleriyle birlikte gazete ve dergilerden sözcük çalışması yapmak veya ebeveynlerle müzeleri gezmek, doğa ve çevreyle ilgilenmek, denizi, gölü olan illerde balık tutmak yani çocuğun okulda yapamadığı ama eğitim hayatına son derece olumlu etkisi olan sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle bu 1 haftanın geçmesini öneriyoruz" diye konuştu.

"FİLM İZLEYİN, SPOR MÜSABAKASINA GİDİN"

Ailelerin bu süreçte çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi gerektiğini söyleyen Kutoğlu, "Bu zamanın bir süresi yok. Yarım saatte olabilir bir hafta sonu da. Birlikte kitap okuyabilirler, film izleyebilirler, spor müsabakasına gidebilirler, sanat atölyesine katılabilirler. 1 haftalık tatili böyle planlarlarsa ikinci döneme taptaze, yenilenmiş, öğrenme heyecanıyla dolmuş bir çocuğu uğurlayacaklardır. Bu tatil sınavlara hazırlanan öğrenciler açısından da oldukça belirleyici bir rolü var. Birinci çeyrek boyunca öğrenilen konular tekrar edilebilir, pekiştirme yapılabilir. Öğrenme eksiği minimuma inmiş veya hiç kalmamış öğrenciler ikinci çeyrek döneme kaldıkları yerden devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"TATİLİ ÇOK SEVİYORUM"

4'üncü sınıf öğrencisi Mira Aslan ise, tatilde çok kitap okuyacağını, ailesiyle vakit geçireceğini, sinemaya gideceğini, arkadaşlarımla vakit geçireceğini ve dans edeceğini söyledi. Aslan, "Tatili çok seviyorum. Kitap okuyup, dinleneceğim" dedi.

"ÖĞRENDİĞİM KONULARI PEKİŞTİRECEĞİM"

7'inci sınıf öğrencisi Kaan Kavaklıoğlı da, ilk dönemin güzel geçtiğini söyleyerek, "Bütün konuları anladığımı düşünüyorum. En sevdiğim ders matematik çünkü alandaki bilim insanlarını da çok seviyorum. Mimar olmak istiyorum, evleri görüp incelemek, çizim yapmak hoşuma gidiyor. Tatilden çok ben o günleri 'pekiştirme günleri' olarak düşünüyorum. Bu dönem öğrendiğimiz bütün konuları pekiştireceğim. Tatilde önce yurt dışına gideceğim, sonra öğrendiğim konuları tekrar edip biraz dinleneceğim" diye konuştu.

"TATİLİ VERİMLİ GEÇİRMEYİ PLANLIYORUM"

12'nci sınıf öğrencisi Melis Dalyan ise, tatilleri bu şekilde düzenlemelerini sevdiğini belirtti. Dalyan, "Eksiklerimizin üstüne gidebilmemiz için bize verilmiş bir fırsat. O yüzden yeni tatil sistemi çok hoşuma gitti. Üniversite sınavına hazırlandığım için 3 ay koşturmacalı geçti. Tatil olduğu için çok mutluyum. Diş hekimi olmak istiyorum o yüzden tatili verimli geçirmeyi düşünüyorum. 3 ay boyunca işlediğimiz konuları tekrar yapacağım" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK MOLALAR ÖĞRENCİLERİ RAHATLATACAKTIR"

Veli Sema Altınbalık da, çocuğunun 12'nci sınıfta olduğunu söyleyerek, "Üniversite sınavına hazırlanıyor yoğun ve stresli bir dönemdeyiz. İnşallah başarıyla çıkacağız. Bu uygulamayı çok sevdik, küçük molalarla öğrencilerin psikolojik olarak daha rahatlayacağını, eksik yönlerini daha kolay tamamlayacaklarını düşünüyorum. Tabi ben de bu tatilde çocuğumla birlikte olacağım mutlu olacağım" dedi.

"ARA TATİLLERİ OLUMLU KARŞILAIYORUZ"

12'nci sınıfta okuyan iki çocuğu olduğunu aktaran Arzu Kahya ise, "Şubat ayındaki tatilden önce böyle bir ara verilmesini çok olumlu karşılıyoruz. Çocuklarımız hem eksiklerini tamamlıyorlar hem de sosyal aktivitelere dönüyorlar. Çocuklarım büyük ortak yönlerimiz farklı fakat bir takım sosyal faaliyetler planladık onlarla vakit geçireceğiz" diye konuştu.