Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt - Son Dakika

Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt

21.02.2021 20:36
Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt, System.String[]

Serenay Sarıkaya'nın Maldivler'de çektiği fotoğraflarda ışığı beğenmeyen Demet Akalın, 'Kim çekiyor bunları' demişti. Sarıkaya "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum" dedi ve annesiyle pozlarını paylaştı.

Cem Yılmaz'la geçirdiği ayrılık sürecinden sonra Maldivler'e tatile giden oyuncu Serenay Sarıkaya, neredeyse her anını Instagram hesabından paylaşıyor.

"KİM ÇEKİYOR BUNLARI?"

Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı pozlara çok sayıda beğeni veyorum da geldi. En ilginç yorumu ise ünlü şarkıcı Demet Akalın yapmıştı. Sarıkaya'nın pozlarını beğenmeyen Akalın, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir" ifadelerini kullanmıştı.

ANNESİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

Güzel modelden, ünlü şarkıcıya yanıt geldi. Sarıkaya, "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum" dedi ve annesiyle pozlarını paylaştı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi ile pozları;

Tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a Serenay Sarıkaya'dan yanıt
Tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a Serenay Sarıkaya'dan yanıt
Tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a Serenay Sarıkaya'dan yanıt
Tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a Serenay Sarıkaya'dan yanıt
Tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a Serenay Sarıkaya'dan yanıt
Tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a Serenay Sarıkaya'dan yanıt
Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt
Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt

Serenay Sarıkaya, Demet Akalın, Cem Yılmaz, Maldiv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt - Son Dakika Magazin


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