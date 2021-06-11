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Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor - Son Dakika

Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor

11.06.2021 09:58

Tatil sezonunu meslektaşı Derya Uluğ ile açan şarkıcı Ece Seçkin, teknede çektirdiği pozlarını Instagram'dan paylaştı. Siyah bikinisiyle poz veren güzel şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı Yastık için imaj değiştiren Ece Seçkin, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Arkadaşı Derya Uluğ ile tatile çıkan Seçkin, güney sahillerinde yaz aylarının keyfini çıkarıyor.

SİYAH BİKİNİSİYLE KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

29 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin, 1,7 milyon takipçisi bulunan Instagram'da tekne turunda çekilen bikinili fotoğraflarını paylaştı. Siyah bikinisiyle poz veren güzel şarkıcının herhangi bir not eklemeden yaptığı paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor
Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor
Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor
Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor

Sosyal Medya, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor - Son Dakika Magazin


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