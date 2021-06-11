Geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı Yastık için imaj değiştiren Ece Seçkin, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Arkadaşı Derya Uluğ ile tatile çıkan Seçkin, güney sahillerinde yaz aylarının keyfini çıkarıyor.
29 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin, 1,7 milyon takipçisi bulunan Instagram'da tekne turunda çekilen bikinili fotoğraflarını paylaştı. Siyah bikinisiyle poz veren güzel şarkıcının herhangi bir not eklemeden yaptığı paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.
Son Dakika › Magazin › Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor - Son Dakika Magazin