Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti denizde aşk tazeledi

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Torba'daki lüks bir otelin plajında görüntülendi. Kumsalda oğulları Karan'la oyunlar oynayıp keyifli dakikalar yaşayan çift, onu uyuması için bakıcısına bıraktıktan sonra birlikte denize girdi.

KAHKAHALAR ATTI

Suyun içinde birbirlerine sarılarak romantik dakikalar yaşayan Fahriye Evcen'le Burak Özçivit hayli keyifliydi. Evcen, eşinin anlattıklarına kahkahalarla güldü. Karan'ın uyanmasıyla denizden çıkan çift, şezlonglarına uzanıp oğullarına meyve yedirdi.