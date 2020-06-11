Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nilperi Şahinkaya, tatil sezonunu açtı. Havuz başında verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun fotoğrafına adeta beğeni yağdı.

Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya, tatil sezonunu açan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şahinkaya, tatilinden ilk kareleri takipçileriyle paylaştı. PAYLAŞIMI BEĞENİ TOPLADI Instagram hesabında 786 bin takipçisi bulunan Nilperi Şahinkaya, havuz pozunu takipçileriyle paylaştı. Şahinkaya'nın bu paylaşımına 30 binin üzerinde beğeni geldi. Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de havuz başında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Güzel oyuncunun bu paylaşımına da 70 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum gelmişti.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı

9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım

Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı

Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti

Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı

Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı

Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi

Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı

Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı