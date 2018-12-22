Tatil Yapan Alman Turist Kaldırıldığı Hastanede Öldü
5 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelde rahatsızlanan Alman turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde tatil yaptığı otelde rahatsızlanan Alman turist
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, tatil için Manavgat'a gelerek Ilıca- Kumköy
turizm bölgesinde bir otele yerleşen Alman turist Paul Wind (79), gece rahatsızlanınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Alman turist Paul Wind hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alman turistin cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu
Morguna gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:19 Kaynak: İHA
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