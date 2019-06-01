Son Dakika Haberleri: Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
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Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

1 saat önce

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle TEM yolu Kocaeli kesiminde ulaşım durma noktasına geldi.

Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu, System.String[]
RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle TEM yolu Kocaeli kesiminde ulaşım durma noktasına geldi. Derince ile İzmit'te araçlar adım adım ilerlerken, yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluştu.
Dün akşam saatlerinde TEM yolu Kocaeli kesimi Ankara yönünde başlayan araç yoğunluğu, saatler ilerledikçe daha da arttı. Bu sabah saatlerinden itibaren TEM'in Derince ve İzmit kesimlerinde trafik durma noktasına geldi.  Gültepe Tüneli ve Bekirdere Rampası'nda ulaşımın 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçlar 20-30 kilometre hızla giderken, bazen dura kalka ilerleyebildi.
TEM yolu Ankara yönünün yanı sıra D-100 Karayolu Ankara yönü ve Gölcük- Yalova arasındaki yolda da yoğunluk yaşandı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:47 Kaynak: DHA
Ankara, Kocaeli, Araç, TEM Otoyolu, Güncel
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