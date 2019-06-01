Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle TEM
yolu Kocaeli
kesiminde ulaşım durma noktasına geldi. Derince
ile İzmit
'te araçlar adım adım ilerlerken, yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluştu.
Dün akşam saatlerinde TEM yolu Kocaeli kesimi Ankara
yönünde başlayan araç yoğunluğu, saatler ilerledikçe daha da arttı. Bu sabah saatlerinden itibaren TEM'in Derince ve İzmit kesimlerinde trafik durma noktasına geldi. Gültepe
Tüneli ve Bekirdere Rampası'nda ulaşımın 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçlar 20-30 kilometre hızla giderken, bazen dura kalka ilerleyebildi.
TEM yolu Ankara yönünün yanı sıra D-100 Karayolu
Ankara yönü ve Gölcük- Yalova
arasındaki yolda da yoğunluk yaşandı.
- Kocaeli