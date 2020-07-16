Tatil yolunda feci kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Eren, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Çınarlıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy'deki yazlığına giden İsmail Eren yönetimindeki 34 BJ 5624 plakalı otomobil, köprüyü geçtikten sonra virajda karşı yönden gelen Ercan Ö. idaresindeki 65 HD 679 plakalı kamyonla çarpıştı.

TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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