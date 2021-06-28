Son dakika haberleri: TATİL YOLUNDA KAZA 10 YARALI - Son Dakika

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesi yakınlarında, meslektaşlarıyla tatile giden doktor Meltem Küçükbağ'ın kullandığı cip, takla attı. Kazada 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Cipte bulunan yaralı 3 kadın doktora ve çocuklara ilk müdahaleyi arkadan gelen otomobildeki kadın doktorların eşleri yaptı.

Kaza, Karaman- Ereğli Karayolu Ayrancı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Düzce'den Mersin'e tatile gitmek isteyen doktorlar 2 araçla yola çıktı. Psikiyatri uzmanı Dr. Meltem Küçükbağ (32) yönetimindeki 06 FL 5460 plakalı 7 kişilik cipe 3 kadın meslektaşını ve çocukları aldı. Küçükbağ yönetimindeki cip, Ayrancı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada cip sürücüsü Küçükbağ ve cipte bulunan meslektaşları ve çocuklardan oluşan toplamda 10 kişi yaralandı. Kadın doktorların ve çocukların bulunduğun aracını takip eden erkek doktorlar ise eş ve çocuklarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma, Ayrancı ve Ereğli ilçe Devlet Hastanelerine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.