Son Dakika Haberleri: Tatil yolunda kaza: 2'si ağır 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tatil yolunda kaza: 2'si ağır 5 yaralı

51 dakika önce

Diyarbakır Silvan kara yolu üzerinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Tatil yolunda kaza: 2'si ağır 5 yaralı, System.String[]

Diyarbakır Silvan kara yolu üzerinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır Silvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl'den tatil için Diyarbakır'a seyir halinde olan 12 AT 342 plakalı hafif ticari araç, 34 GM 4847 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan araçta bulunan 2 çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ise kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı'ndan oğlunu terörden kurtaran anneye: Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var
Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:05:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatil yolunda kaza: 2'si ağır 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]