Son Dakika Haberleri: Tatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralı
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Tatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralı

1 saat önce

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde bayram tatili için yola çıkan 5 kişilik aile, araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı.

Tatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralı, System.String[]
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde bayram tatili için yola çıkan 5 kişilik aile, araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kayseri- Sivas karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Kars'ta fizik öğretmeni olarak görev yapan Selahattin Soytürk (43), bayram tatili için Kayseri'ye gitmek için ailesiyle yola çıktı. Selahattin Soytürk yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Sürücü Selahattin ve eşi Nermin (38) ağır yaralanırken, çocukları Hatice (14), Muhammed (12) ve Aleyna Soytürk (9) ise hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Sarıoğlankayseri
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:54 Kaynak: DHA
Sarıoğlan, Kayseri, Güncel
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