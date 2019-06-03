Son Dakika Haberleri: Tatil yolunda kaza: Sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
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Tatil yolunda kaza: Sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

1 saat önce

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,8DHA)- ANKARA'dan Niğde'ye bayram tatili için giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tatil yolunda kaza: Sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralı, System.String[]

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,8DHA)- ANKARA'dan Niğde'ye bayram tatili için giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. 
Kaza, Aksaray- Ankara Karayolu'nun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. Bayram tatilinde ailesiyle birlikte Ankara'dan Niğde'ye giden Etem Acar, 06 TA 907 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada sürücü Acar (50) ile eşi Tuğba Acar (40), çocukları Emirhan (15) ve Oğuzhan Acar (4) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:28 Kaynak: DHA
Aksaray, Ankara, Niğde, Güncel
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