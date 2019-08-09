Tatil yolunda kazalar başladı
34 dakika önce
Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:11 Kaynak: İHA
'in Havran
ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit-Balıkesir kara yolu Kocadağ kavşağında 06 BFK 77 plakalı otomobil 10 LR 634 plakalı otomobile çarptı. İki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralananlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 10 LR 634 plakalı otomobil sürücüsü İsmail S. ile yanında bulunan eşi Ayşe S, 06 BFK 77 plakalı otomobil sürücüsü Ali S. ile araçta bulunan Hilal S. ve Şerife N'nin hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenlidi.
Havran Kaymakamı Şeref Aydın
büyük şehirlerden bölgeye tatile gelen sürücüleri aşırı hız yapmamaları, yorgun araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları hususunda ikaz etti. - BALIKESİR
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