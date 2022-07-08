Tatil yolunda korkunç kaza! Ters dönen araçtaki 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tatil yolunda korkunç kaza! Ters dönen araçtaki 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

08.07.2022 12:51
Tatil yolunda korkunç kaza! Ters dönen araçtaki 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatili için memleketleri Zonguldak'a doğru seyir halinde olan ailenin içinde olduğu otomobil, refüje ve direğe çarpıp, takla attı. Kazada 16 yaşındaki Muhammet Basatlı yaşamını yitirirken babası ve annesi ile 2 kardeşi de yaralandı.

İstanbul'dan memleketleri Zonguldak'a gitmek için yola çıkan İsmail Basatlı'nın (43) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüje ve sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü Basatlı ile eşi Fatime Basatlı (39), kızları Aleyna Basatlı (19) ve Rukiye Basatlı (12), çevredekiler ve kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı çıkarıldı.

16 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Basatlı çiftinin oğlu Muhammet'in ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Basatlı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü. Çocuklarını kaybeden İsmail ve Fatime Basatlı çifti, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift ile 2 kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Zonguldak, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatil yolunda korkunç kaza! Ters dönen araçtaki 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatil yolunda korkunç kaza! Ters dönen araçtaki 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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