Tatil yolunda otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Tatil yolunda otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tatilden dönen ailenin bulunduğu minibüs, otomobille çarpışarak yan yattı.

Tatil yolunda otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tatilden dönen ailenin bulunduğu minibüs, otomobille çarpışarak yan yattı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesi Şile- Ağva Yolu Selametli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin T. idaresindeki 34 NC 9920 plakalı Citroen marka otomobil, tatilden dönen ailenin bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DAN 516 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen 3 kişi ile otomobil sürücüsü Metin T. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan minibüsteki yaralılardan birisinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Kandıra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 21:22

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatil yolunda otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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