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Tatil yolunda şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

26 dakika önce

Tatil yolunda şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 5 kişi yaralandıDİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Tatil yolunda şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bingöl'den tatil için Diyarbakır'a seyir halinde olan 12 AT 342 plakalı hafif ticari araç 34 GM 4847 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 2 çocuk ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan araçta bulunan 2 çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ise kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
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