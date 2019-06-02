Son Dakika Haberleri: Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim

1 saat önce

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege'de bulunan tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu artmaya başladı.

Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim, System.String[]
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege'de bulunan tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Polis ve Jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırırken insansız hava araçları (Drone) ile de 9 gün boyunca aralıksız denetim ve izleme yapılacak.

Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Dikili gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Kuzey Ege'de 9 günlük bayram tatili nedeniyle trafikte yoğunluk başladı. Güvenlik güçleri Çanakkale İzmir ve Balıkesir Edremit İzmir yollarında denetimlerini artırdı. Rutin yapılan yol denetimlerinin yanı sıra emniyet güçleri teknolojinin son imkanlarını da kullanıyor. Bölgede görevlendirilen polis ve jandarma droneleri 9 gün boyunca yoğunluğun olduğu çeşitli bölgelerde havada kalarak trafiği denetleyecek. Hatalı sürücülere alınan kayıtlar doğrultusunda işlem yapılacak. Ayrıca yoğunluğu yaşandığı bölgelerde havadan denetlenecek ve trafiğin akışının sağlanması için gerekli önlemler alınacak. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:59 Kaynak: İHA
Polis, Ramazan Bayramı, Kuzey Ege, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı Kuşadası'nda bayram hareketliliği Sultangazi'de anne ve kızına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye linç girişimi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 12:00:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]