Son Dakika Haberleri: Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim

35 dakika önce

Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim Kuzey Ege'de trafiğe 9 gün aralıksız drone denetimiBALIKESİR - 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege'de bulunan tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu artmaya başladı.

Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim
Kuzey Ege'de trafiğe 9 gün aralıksız drone denetimi
BALIKESİR - 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege'de bulunan tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Polis ve Jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırırken insansız hava araçları (Drone) ile de 9 gün boyunca aralıksız denetim ve izleme yapılacak.
Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Dikili gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Kuzey Ege'de 9 günlük bayram tatili nedeniyle trafikte yoğunluk başladı. Güvenlik güçleri Çanakkale İzmir ve Balıkesir Edremit İzmir yollarında denetimlerini artırdı. Rutin yapılan yol denetimlerinin yanı sıra emniyet güçleri teknolojinin son imkanlarını da kullanıyor. Bölgede görevlendirilen polis ve jandarma droneleri 9 gün boyunca yoğunluğun olduğu çeşitli bölgelerde havada kalarak trafiği denetleyecek. Hatalı sürücülere alınan kayıtlar doğrultusunda işlem yapılacak. Ayrıca yoğunluğu yaşandığı bölgelerde havadan denetlenecek ve trafiğin akışının sağlanması için gerekli önlemler alınacak.
Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:19 Kaynak: İHA
Balıkesir, Ramazan Bayramı, Kuzey Ege, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı Kuşadası'nda bayram hareketliliği

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 11:54:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]