Tatil yolunda trafik kazası ile hayatlarını kaybeden 6 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tatil yolunda trafik kazası ile hayatlarını kaybeden 6 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

KÜTAHYA - Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarından trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişi, memleketleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarından trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişi, memleketleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Tavşanlılı ailenin Balıkesir ili tatil yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetmesi ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti. 43 HP 003 plakalı araç, Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında köprü bariyerlerine çarptı. Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu idaresindeki araçta bulunan Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu yaşamlarını yitirmişti.

Elif Nur Şirinoğlu, İsmail Ediz Şirinoğlu ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu bugün öğle namazı öncesi Cumhuriyet Lisesi bahçesinde kılınan cenaze namazı ile Asri mezarlığa defnedilmişti.

Saat 19: 00'da ailenin diğer bireyleri Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu Bursa Adli Tıp Merkezinden gelmeleri ile Cumhuriyet Meydanında kılınan cenaze namazlarının sonrasında Tavşanlı Mezarlığı'na defnedildi.