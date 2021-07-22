Kurban bayramı nedeniyle normal mevsimlere oranla daha dolu olan Muğla'nın Datça ilçesinde deprem paniği yaşandı.
Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü. Diğer yandan depremi hisseden vatandaşların kendilerini dışarı attıkları kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tatilci akınına uğrayan Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika