Tatilci akınına uğrayan Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kurban bayramı nedeniyle normal mevsimlere oranla daha dolu olan Muğla'nın Datça ilçesinde deprem paniği yaşandı.

6 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DATÇA'YA 41 KİLOMETRE

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü. Diğer yandan depremi hisseden vatandaşların kendilerini dışarı attıkları kaydedildi.