Tatilciler akın etti! Bodrum'da, karadan sonra deniz trafiği de kilitlendi - Son Dakika

Kurban Bayramı'nın uzun sürmesini fırsat bilen vatandaşlar, kendilerini tatil bölgelerine attı. En çok rağbet gören yerlerden biri olan Bodrum'da ise kara ve yaya trafiğinin yanı sıra deniz trafiği de adeta kilitlendi.

YER YARIŞINA GİRDİLER

Milliyet'in haberine göre, Bodrum koylarına akın eden zengin tatilciler teknelerini yanaştırmakta sıkıntı çekıti. Tekne sahipleri, Bodrum'un popüler tatil beldeleri Göltürkbükü ve Yalıkavak'ta teknelerini demirlemek için yer yarışına girdi.

TRAFİĞİ AKSATTILAR

Göltürkbükü'nün Ada Boğazı bölgesinde tekne yeri bulmakta güçlük yaşayan tatilciler, lüks teknelerini biraz açığa demirleyerek, deniz trafiğini aksamasına neden oldu. Tekne tatilindekiler demirledikleri yerden ayrılmayarak, sonradan yer arayışına girmek istemedi. Popüler mekanların bulunduğu Göltürkbükü, deniz trafiği yoğunluğunda ilk sırayı aldı.

DEMİRLEDİKLERİ YERLERİ TERK ETMİYORLAR

Cennet Koyu'ndaki tekneler ise demirledikleri yeri terk etmeyip, tekne sahipleri de ulaşımlarını zodyak botlarla yaptı. Yalıkavak'taki popüler Tilkicik Koyu'nda tekne demirlemek için yer bulmak çok zor. Bodrum merkez, Bitez ve Gümbet gibi ilçelerde ise tekne yoğunluğu daha az görülse de, tekne demirleyecek alanların sınırlı sayıda olması diğer bölgelere göre biraz daha az yoğunluğa sebep oldu.