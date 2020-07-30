Tatilciler arefe günü yollara düştü - Son Dakika

Tatilciler arefe günü yollara düştü

Büyükçekmece- Edirne istikametindeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yollara çıkmasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu. Büyükçekmece-Edirne istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı arifesi ile birlikte İstanbullar tatili geçirecekleri yerlere doğru yola çıktı. Dün geceden itibaren başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam etti. E-5 Büyükçekmece-Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yeni tip korona virüs yüzünden otobüs veya uçakları tercih etmeyen vatandaşlar kendi arabalarıyla trafiğe çıktıkları görüldü. Şehrin çıkış noktalarında zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, ilerleyen saatlerde trafiğin artarak devam etmesi bekleniyor. İstanbul çıkışında oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.