Tatilciler arife günü yollara düştü - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yollara düşmesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. Büyükçekmece- Edirne istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı arifesinde İstanbullar tatillerini geçirecekleri yerlere doğru yola çıktı. Dün gece başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam etti. E-5 Büyükçekmece-Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yeni tip korona virüs yüzünden otobüs veya uçakları tercih etmeyen vatandaşların kendi arabalarıyla trafiğe çıktıkları görüldü. Şehrin çıkış noktalarında zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, ilerleyen saatlerde trafiğin artarak devam etmesi bekleniyor. İstanbul çıkışında oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

(Erdal Can İçelli/İHA)