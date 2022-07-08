Tatilciler Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Tatilciler Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

08.07.2022 10:52

Tatilciler Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşturdu.

Tatilciler Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

BOLU - Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler arife gününde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler, trafik işaretlerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

YORUMLAR
500
(DRON) Bolu Dağı'nda bayram tatili nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu (DRON) Bolu Dağı'nda bayram tatili nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatilciler Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:52:04. #1.13#
SON DAKİKA: Tatilciler Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement