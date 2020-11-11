Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi - Son Dakika

Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi

11.11.2020 10:52

Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi Kütahya'nın Emet ilçesinde Termal Resot Otel'in, sonbahar ayında tatilciler tarafından tercih edilmesi ilçede turizm açısından memnuniyetle karşılanıyor.

Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde Termal Resot Otel'in, sonbahar ayında tatilciler tarafından tercih edilmesi ilçede turizm açısından memnuniyetle karşılanıyor.

Yeni yükselen değerler arasında bulunan termal oteller, sadece tatil anlayışını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilerine, termal sularıyla, SPA merkezleriyle, zengin yemek ve içme seçenekleriyle tatilcilere yeni bir tatil anlayışı sunuyor. Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj. Kışın soğuk günlerinde misafirlerine sıcacık bir tatil vadediyor.

Karaderili Şirketler Grubunun işlettiği 250 yatak kapasiteli, 97 bin metrekare orman içerisinde ki Kütahya Emet Termal Resort & Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yaptığı açıklamada, "5 Haziran 2020'den bu yana kapılarımızı açarak misafirinden çalışanına kadar her detayı düşündük. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan pandemi süresince uygulanacak (Covid-19) ve hijyen uygulamaları konusundaki titizliğimizi koruyoruz. Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri en üst seviyede uyguladık.'Güveni turizm sertifakası' ile hizmet verdiğimiz otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. Denetimlerin TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından yapılan tesiste HES kodu ile giriş yapan misafirlerimiz ayrıca karekod sistemiyle otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilirler" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep

Tatilcilerin en güvenli tesisleri tercih ettiğini dile getiren Sezer "4 farklı termal su, büyük şehirlerin stresinden uzakta, 97 bin metrekare orman içinde ve doğa ile iç içe, organik ürünlerden oluşan restaurantlarımız ve Yosun havuzumuza gelen yoğun talep bizleri çok mutlu ediyor. Yakın tarihlerde termali sadece rahatsızlığı olunca hatırlayan misafirlerin yoğunluğu söz konusuyken, bu yıl vücudunu ve sağlığını korumak isteyen misafirlerinde termal otelimize ilgisi arttı. Doğa içinde 97 bin metrekare alan üzerine kurulu, 87 oda, 36 apart, 246 yatak kapasiteli otelimizde geçtiğimiz yıl bu aylarda yüzde 85-90 seviyelerinde doluluk oranlarını görüyorduk. Otelimizde doluluk oranları Haziran ayından bu yana ortalama yüzde 75 seviyelerinde tutuyoruz. Normalde talep daha fazla, ülkemizin dört bir yanından termal sularımız için talep alıyoruz. Ama tüm sosyal donatılar, hamam, sauna, havuzlar ve restoranda sosyal mesafe dikkate alındığı için aynı zaman da güvenli turizm kapsamındaki önlemler gereği misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmesi için doluluk oranını Haziran ayından bu yana yüzde 75 seviyesinde koruyoruz. Çünkü tatilciler güvenli tesisleri tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi

Haziran, Kütahya, Termal, Emet, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi - Son Dakika Ekonomi


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