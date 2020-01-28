Tatilciler buz tutan Abant Gölü'nün üzerinde yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tatilciler buz tutan Abant Gölü'nün üzerinde yürüdü - Son Dakika

Tatilciler buz tutan Abant Gölü'nün üzerinde yürüdü

7 saat önce

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda buz tutan gölün üzerine çıkan doğaseverler yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Tatilciler buz tutan Abant Gölü'nün üzerinde yürüdü, System.String[]

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda buz tutan gölün üzerine çıkan doğaseverler yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla tabiat parkına gelen doğaseverler, at ve faytona binerek, göl çevresinde yürüyerek, piknik yaparak, şambrelle ve kızaklarla kayarak tatilin tadını çıkardı.

Bazı tatilciler ise buz tutan gölün üzerine çıkarak yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Yetkililerden uyarı

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, buz tutan gölün üzerine çıkmanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek tatilcileri uyardı.

Konuyla ilgili uyarı levhaları ve tabelaların göl çevresinde birçok noktaya yerleştirildiğini ifade eden yetkililer, tatilcilerin, jandarma ekipleri tarafından da buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda ikaz edildiğini kaydetti.

Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Böbrek taşı döküyorsun" diye hastaneden gönderilen kadın ikiz bebeklerini kaybetti
Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı Otel odasında bir adamla yakalanan kadını, Endonezya'nın ilk "kadın kırbaç ekibi" cezalandırdı Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:04:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatilciler buz tutan Abant Gölü'nün üzerinde yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]