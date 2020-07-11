Tatilciler çadırı tercih etti, sahiller çadır kente döndü - Son Dakika

Sezonun açılması ve seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından güney bölgelere başlayan tatilci akını Alanya'da bazı plajlarda adeta çadır kentler oluşturdu. Günübirlik halk plajlarında şemsiye alıp şezlong kiralayarak denize girmek yerine çadırlarıyla gelen tatilciler plajları adeta kapattılar.Sayının Kurban Bayramında daha da artması bekleniyor.



Alanya'nın en gözde plajlarından olan İncekum'da da onlarca tatilci çadırlarla sahile yerleşince ortaya denize sıfır çadır kent manzaraları çıktı. Günübirlik gelip gitmek ya da otelde konaklamak yerine kumsala kurdukları çadırlarda geceleyip bedava tatil yapan vatandaşlar, günübirlik tatilcilerin ve plaj işletmecilerin de tepkisine sebep oldu. İncekum plaj işletmecisi Recep Erdoğan, yakın bölgelerde bulunan ücretle çadır kamplar yerine sahile çadırlarını kuranların, bayramda çok daha artacağına dikkat çekerek 'Şimdiden bu durumda olan sahildeki çadır sayısı, geçiş yıllarda olan tecrübelerimize göre bayramda 5 katına çıkacak.Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Biz de belediye ve jandarmaya gerekli şikayetlerimizi yapıyoruz" dedi.



Çadır kuran tatilciler ise otellerin bir bölümünün kapalı olması, açık olanlarını da pahalı buldukları için çadır kurmayı tercih ettiklerini söyledi. Sahile gelip günübirlik denize giren tatilciler ise kimsenin çadırda tatil yapanlara itiraz etmeyeceğini ancak plaja yakın alanlarda kendileri için ayrılan kamp alanlarını tercih etmelerini istedi. - ANTALYA