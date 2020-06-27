Tatilciler, denize girmenin keyfini yaşadı - Son Dakika

Muğla'nın turistik ilçelerinde tatil için bulunanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebiliyor.

Kıyıda güneşlenen bazı vatandaşların ise maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Bazı aileler sıcak hava nedeniyle sahile yakın yeşil alanlarda vakit geçirdi. Çocuklar da parklarda oyunlar oynadı.

Bodrum , Marmaris , Akyaka ve Fethiye 'nin ünlü plajlarında yerli turistler yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle sahile gelenler, güneşin ve denizin keyfini yaşadı.

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