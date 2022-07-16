Tatilciler dönüş yoluna geçti - Son Dakika
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Tatilciler dönüş yoluna geçti

16.07.2022 17:03

Tatilciler dönüş yoluna geçti Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilin sona ermesine saatler kala İstanbul'a dönmek isteyen tatilciler zaman zaman yollarda yoğunluk oluşturuyor.

Tatilciler dönüş yoluna geçti

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilin sona ermesine saatler kala İstanbul'a dönmek isteyen tatilciler zaman zaman yollarda yoğunluk oluşturuyor.

Yurt genelinde ilan edilen 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine saatler kala Pazartesi günü başlayacak olan mesailerine yetişmek için yollara çıkan tatilciler, Tekirdağ - İstanbul yolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Tekirdağ-İstanbul arasında bulunan 115 kilometrelik yolda Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Herhangi bir kaza yaşanmaması ve yolun kapanmaması için çalışmalarına devam eden Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin kontrollerini gece gündüz demeden sürdürdüğü yolda devam eden akıcı yoğunluğun Pazar akşamına kadar artması beklenirken, aşırı hız ve hatalı sollamalara karşı kurulan radar sistemleri ile trafiğin akışı düzenli olarak denetleniyor.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Tekirdağ, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilciler dönüş yoluna geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatilciler dönüş yoluna geçti - Son Dakika
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