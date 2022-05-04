Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

04.05.2022 16:18

Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi Bayram tatilin son günün de kilometrelerce araç trafiği dron ile görüntülendi Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın son göründe trafik yoğunluğu devam ediyor.

Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

Bayram tatilin son günün de kilometrelerce araç trafiği dron ile görüntülendi

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın son göründe trafik yoğunluğu devam ediyor. Kilometrelerce oluşan araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu bugünde devam ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Ankara- Samsun kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, güçlükle ilerleyebildi. Kara yolundaki yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da anında müdahale ediliyor.

Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

YORUMLAR
500
'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu 'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu 43 ilin geçiş güzergahında helikopter destekli bayram denetimi 43 ilin geçiş güzergahında helikopter destekli bayram denetimi

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Tragger, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!
16:07 Fransa bu skandalla çalkalanıyor: Kadın milletvekilinin iç çamaşırı faturası Macron'un başını yaktı
15:57 YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç!
15:19 Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 16:33:57. #1.12#
SON DAKİKA: Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement