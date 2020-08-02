Tatilciler dönüş yoluna geçti 'kilit kavşak'ta trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü yollara düşen vatandaşlar, 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu. Oluşan araç trafiği havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da bulundukları şehirden farklı bir yerde geçirenler dönüş yoluna geçti. Araçlarıyla bayramın üçüncü günü yola çıkan vatandaşlar, arife ve bayramın ilk gününde olduğu gibi trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta da trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 19.00 itibari ile oluşan trafikte sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Samsun- Ankara ve Kayseri- Ankara kara yolunda yoğun trafik oluştu. Kırıkkale'de Kurban Bayramının üçüncü günü oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

POLİSLER YOĞUN MESAİ HARCADI

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de denetimlerde bulunurken yoğunluk karşısında da tedbirlerini aldı. Ekipler yoğunluğun oluştuğu alanlarda trafiğin akışını sağlarken sürücülere de zaman zaman dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu. Trafiğin bayramın son gününde de devam etmesi bekleniyor.

(Kadir Arslan/İHA)