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Tatilciler dönüş yolunda

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşturuyor.

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Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşturuyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor.
Yoğunluk, zaman zaman Sapanca gişeler ile izmit batı gişeler, Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.
Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden itibaren azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.
Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi ve D-100, D-130 ile D-605 kara yollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında sürüyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:22 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Kocaeli, İstanbul, Anadolu Otoyolu, Güncel
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