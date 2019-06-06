Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı
'nın son gününde İstanbul
'a dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu
'nun Kocaeli
bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşturuyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit
kesiminde, Gültepe
Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe
'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor.
Yoğunluk, zaman zaman Sapanca
gişeler ile izmit batı gişeler, Alikahya
mevkisi ve Kandıra
gişelere kadar uzanıyor.
Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden itibaren azalırken, Derince
, Körfez
, Dilovası
, Gebze
ve Çayırova
mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.
Otoyolun Ankara
yönü ile Osmangazi Köprüsü
ile Eskihisar Feribot İskelesi
ve D-100, D-130 ile D-605 kara yollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında sürüyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.