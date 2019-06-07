Son Dakika Haberleri: Tatilciler dönüş yolunda
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Tatilciler dönüş yolunda

36 dakika önce

TEKİRDAĞ/ İstanbul'a dönüş yolundaki tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

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TEKİRDAĞ/ İstanbul'a dönüş yolundaki tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayram tatili nedeniyle Tekirdağ ve adalara gelenler, dönüş yoluna geçti.
Dönüş yolunda aynı anda çok sayıda aracın trafiğe çıkması özellikle üniversite ve Yeniçiftlik mevkilerinde yoğunluğa neden oldu.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de kara yolundaki yoğunluk nedeniyle, kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.
Bu arada, tatil için Saros ve Edremit körfezlerini tercih edenlerin de dönüş yoluna geçmesi ara ara Keşan'da trafik yoğunluğu yarattı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:59 Kaynak: AA
Ramazan Bayram, İstanbul, Tekirdağ, Dönüş, Güncel
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