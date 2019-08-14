Son Dakika Haberleri: Tatilciler dönüş yolunda
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Tatilciler dönüş yolunda

53 dakika önce

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde yoğunluk yaşanıyor.
Bayramın son gününde dönüş için yola çıkanlar tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere Rampası, Gültepe mevkisi ile D-100 kara yolunun Halkevi mevkisinde yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.
Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.
Otoyoldaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:14 Kaynak: AA
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