Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu.

Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Kemikli rampalarında yoğunluk yaşanıyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda yoğunluk, özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili oluyor.

Samsun istikametine ise trafik normal akışını sürdürüyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bu arada, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler havadan drone ile görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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