Son Dakika Haberleri: Tatilciler dönüş yolunda yoğunluğa neden oluyor
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Tatilciler dönüş yolunda yoğunluğa neden oluyor

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, çok sayıda ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler dönüş yolunda yoğunluğa neden oluyor, System.String[]
Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, çok sayıda ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yoğunluğa neden oldu.
Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda da uyarıyor.

Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale- Samsun ve Kırıkkale- Ankara kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerleyebiliyor.

Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalardan dolayı da zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de kazalara anında müdahale ederek, bölgede yoğunluğun oluşmasını engellemeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:27 Kaynak: AA
Araç, Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Güncel
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