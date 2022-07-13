İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Ankara- Samsun karayolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale- Kayseri kara yolunda da trafik akışının da normalin altında olduğu gözlemlendi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - Son Dakika

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